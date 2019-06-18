الأشجار في ألمانيا تتعرض لهجوم شرس من الديدان

تعرضت الأشجار في عدة مناطق من ألمانيا لهجمة شرسة من ملايين الديدان، وكانت أشجار بالقرب من مدينة لايبتسيج آخر ضحايا الهجوم الذي تقوم به ديدان فراشة تعرف باسم الفراشة الغجرية.

وقال بِرند بِكر، رئيس قسم الغابات في مركز مدينة لايبتسيج، اليوم الثلاثاء، إن هذه الديدان التهمت أوراق أشجار البلوط الأحمر وأشجار البتولا، في مساحة نحو 20 هكتارا، بالقرب من بحيرة كوسبودينر زيه، الواقعة على الطريق السريع رقم 38.

وتابع المسؤول الألماني: "نسمع صوت هذه الديدان وهى تلتهم الأوراق".

كما أوضح رينكه كورديس، من إدارة غابات ولاية سكسونيا، التي تتبعها مدينة لايبتسيج، أن أعدادا هائلة تلتهم في الوقت الحالي نحو 20 هكتارا أخرى في منطقة ماركران شتيت، غرب لايبتسيج، وأن هذه الديدان أتت على أوراق أشجار كاملة.

وكانت وسائل إعلام مختلفة في ألمانيا قد نشرت في وقت سابق صورا من بلدة جونسن هاوزن بولاية بافاريا، وبلدة جيرا بولاية تورينجن، تظهر فيها كميات كبيرة من يساريع الفراشة الغجرية السوداء المشعرة، والتي انتشرت على جدران بعض المنازل وعلى الأشجار.

وأوضح بِكر أن التكاثر الهائل لهذه الديدان يمثل مشكلة للبشر أيضا، حيث تتسلق هذه اليساريع المعروفة لديهم، بأرجلها عليهم. وتابع كورديس بالقول إن لمس الديدان للإنسان قد يسبب لهم حكة جلدية، ولكنها غير خطيرة بشكل عام.

وأوضح كورديس أن هذه اليساريع ستنتقل قريبا لمرحلة اليرقة في المناطق المحيطة بلايبتسيج، قبل أن تتحول بدءا من يوليو إلى مرحلة الفراش.

واعتبر بكر استمرار ارتفاع درجة حرارة الجو المسؤول عن انتشار الديدان التي يبلغ طولها نحو خمسة سنتمترات، وقال إنه يأمل في أن تتجدد أوراق الأشجار بواسطة ما يعرف بالتورق، والمنتظر حدوثه أواخر يونيو الجاري.

ولا تعتزم إدارة الغابات استخدام المبيدات ضد الديدان، وذلك لأن المبيدات تبيد الحشرات النافعة أيضا.

غير أن بكر لم يستبعد أن تستخدم وسائل حيوية العام المقبل للحد من تكاثر يرقات الفراشة الغجرية.

وأكدت إدارة غابات ولاية سكسونيا أن مساحة أكثر من 2000 هكتار بغابات الولاية تعرضت عام 1994 لهجمة شرسة من يرقات الفراشة الغجرية، تضررت نحو 400 هكتار منها بشكل جسيم.

كما هاجمت اليرقات أوراق الشجر في مساحة نحو 500 هكتار عام 2003، واستمرت الهجمة عام 2004 وطالت مساحة نحو 300 هكتار.