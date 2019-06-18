حزب الكتائب اللبنانية يدعو لوضع خطة لعودة النازحين السوريين إلى وطنهم

دعا حزب الكتائب اللبنانية، الدولة والحكومة، إلى وضع خطة واضحة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، محذرا من أن ملف النزوح السوري يتحول إلى صراع سياسي وأمني، وأصبح يشكل خطرا كيانيا على لبنان.

وأشار المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية – في ختام اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل – إلى أن الحكومة مطالبة بحزم أمرها وتوحيد التعامل مع ملف النازحين السوريين، خاصة في ضوء تلكؤ الدولة السورية عن استقبال مواطنيها النازحين.. بحسب وصف الحزب.

وشدد الحزب على ضرورة تطبيق القانون بحزم وعدالة، في مواجهة الإشكالات والصدمات التي شهدتها بعض مخيمات النازحين السوريين مؤخرا، وعدم التغاضي عن بعض التعديات التي يتم ارتكابها بحق اللبنانيين، مع أهمية الحفاظ على كرامة النازحين.

يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.

ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.

وكانت روسيا قد أطلقت - خلال العام الماضي - مبادرة وصفتها بأنها (استراتيجية) لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.