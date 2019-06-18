وزير الصناعة اللبناني: مسار إيجابي في العلاقات بين لبنان والسعودية

أكد وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور أن ما يعلنه البعض أحيانا ضد السعودية لا يعبر عن حقيقة الموقف اللبناني، مشيرا إلى مسار إيجابي في العلاقات بين لبنان والسعودية.

جاء ذلك عقب لقاء الوزير أبو فاعور السفير السعودي في لبنان وليد بخاري اليوم الثلاثاء حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والصناعية ، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الصناعة اللبنانية .

وتركز النقاش، بحسب البيان، "حول تقديم اقتراحات لتفعيل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وتحديدا في مجال تطوير وتحديث وتوسيع قطاع الصناعات الغذائية التي يمكن أن تشكل سلة غذائية متكاملة ومتنوعة لدول الخليج العربي، إضافة إلى البحث في أهمية انضمام وزارة الصناعة إلى الجانب اللبناني في اللجنة الاقتصادية المشتركة العليا بين لبنان والمملكة".

وأكد الوزير اللبناني "وقوف لبنان الدائم إلى جانب المملكة في ما تواجهه من تحديات واعتداءات، انطلاقا من الثوابت التاريخية القائمة بين البلدين، وتعزيزا لمبدأ وقاعدة أن أمن المملكة هو أمن للعرب".

وأضاف: "لقد انطلق مسار إيجابي في العلاقات بين البلدين نتيجة قرار متخذ لدى قيادة المملكة وجهود سعادة السفير بخاري، وذلك على المستويات السياسية والاقتصادية، ويجب المحافظة عليه وتطويره".

وأعلن أن اللقاء مع السفير بخاري يأتي " للنقاش في الخطوات الممكن اتخاذها لتدعيم أسس العلاقات الاقتصادية والصناعية والتبادلية، وطرح مجموعة اقتراحات تؤمن التكامل الاقتصادي والتبادلي بين لبنان والمملكة وتعطي دفعاً أكبر لها، إضافة إلى الترحيب بانضمام وزارة الصناعة إلى اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة".

ومن المقرر وصول وفد من مجلس الشورى السعودي إلى لبنان في وقت لاحق مساء اليوم في زيارة إلى لبنان يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.