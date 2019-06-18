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مهاجم نابولي ينتظم في التدريبات الجماعية لمنتخب الجزائر

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 2:01 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 2:01 ص

انتظم آدم وناس، مهاجم نادي نابولي الايطالي، مساء الأثنين، في التدريبات الجماعية لمنتخب الجزائر في ختام معسكره الإعدادي بالدوحة تحسبا لمشاركته في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق الجمعة المقبل بمصر، بعد تعافيه من إصابة تعرض لها قبل أيام.

وغاب وناس عن المباراة الودية التي تغلب فيها منتخب بلاده على مالي 3-2، أمس الاحد، بعدما شارك بديلا في المباراة التي تعادل فيها " الخضر" أمام بورندي 1-1، الثلاثاء الماضي.

وقال اتحاد الكرة الجزائري في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن وناس، شارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء الاثنين والذي يعد الأخير، قبل شد الرحال نحو العاصمة المصرية القاهرة.

وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السنغال، وكينيا وتنزانيا.


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