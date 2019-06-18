سياحة النواب ترفض تصريحات أردوغان «المهووسة» وتطالب بمحاكمته

أعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب رفضها وبشكل قاطع لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وفاة محمد مرسي، مؤكدة أن هناك حالة من الغضب الشعبي المصري بشأن هذه التصريحات المهووسة.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، إن أردوغان بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية اتجه إلى الهجوم الحاد ضد مصر وشعبها وقائدها في محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيا ولكن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أن أردوغان هو الداعم والممول والمسلح للإرهاب والإرهابيين، وهناك مرات كثيرة يتم فيها القبض على الإرهابيين وهم يحملون أخطر الأسلحة ويتجهون بها إلى داخل ليبيا.

وأكدت اللجنة أنه ليس بغريب على نظام أنقرة الإرهابي أن يوجه تصريحات سافرة إلى مصر مطالبة من المجتمع الدولي الإسراع في تقديم رجب طيب أردوغان إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.