بدء محاكمة إسلامي بتهمة تصنيع قنابل في ألمانيا

بدأت اليوم الثلاثاء، محاكمة إسلامي أمام المحكمة الابتدائية في مدينة ميونخ الألمانية، بتهمة تصنيع قنابل.

ونفى المتهم البالغ 29 عاما في مستهل محاكمته الاتهامات الموجهة إليه. وقال محاميه آدم أحمد أمام المحكمة إن موكله لم يخطط لهجوم تفجيري، نافيا ما جاء في صحيفة الدعوى بهذا الشأن.

كما نفى المحامي زعم الادعاء العام باعتناق موكله للأيديولوجية السلفية.

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم كان يخطط لشن هجوم إرهابي بمفهوم الجهاد، وتحصّل من أجل ذلك خلال عامي 2016 و2017 على إرشادات لتصنيع القنابل ومكونات لمواد متفجرة ومعدات أخرى، كما أعلن في محادثة إلكترونية عن نيته قتل "جاسوس" وموظف في هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا).

وخلال تفتيش منزل المتهم في سبتمبر عام 2017، تحفظ المحققون على إرشادات تصنيع القنابل وحمض الكبريتيك وكرات معدنية وألعاب نارية. ويقبع المتهم منذ ذلك الحين في السجن على ذمة التحقيق.

ويتهم الادعاء العام الرجل بالإعداد لجريمة عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم، وتحدد للمحاكمة ست جلسات.