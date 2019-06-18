لقاءات مكثفة لشرح مناسك الحج بالوادي الجديد

‎أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية تقوم حاليا بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام ومديرية الأوقاف بعقد لقاءات متعددة لشرح مناسك الحج لحجاج هذا العام، والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بأمور الدين.

وقال مدير عام التضامن بالوادي الجديد إمام فوزي - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن 39 حاجا فازوا هذا العام بقرعة حج الجمعيات التي أجرتها وزارة التضامن، حيث فاز 17 مواطنا من مركز الخارجة، و15 من الداخلة، و3 من الفرافرة، و2 من مركز باريس، و2 من مركز بلاط.. كما فاز 58 حاجا بقرعة حج وزارة الداخلية منهم 6 من كبار السن بجميع مراكز المحافظة الخمسة.

وأوضح فوزي أن هذه اللقاءات تشهد إقبالا كبيرا من جانب الحجاج، للتعرف على كيفية أداء مناسك الحج بسهولة ويسر، مع مراعاة السكينة والوقار وأهمية اغتنام تلك العبادة العظيمة وأداء الفريضة كما بينها الإسلام، وكيفية تعامل الحاج مع غيره من الحجاج، وأهمية التخلق بخلق الرحمة والتعاون والمودة والفرص التي ينبغي استغلالها.