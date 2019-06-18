الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف: تدفق اللاجئين ضربة حظ تماما مثل الوحدة الألمانية

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صرح الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف بأن التدفق الكبير للاجئين إلى ألمانيا سوف يصير ضربة حظ بالنسبة لألمانيا، تماما مثل الوحدة الألمانية.

وقال فولف اليوم الثلاثاء بمدينة هانوفر شمالي ألمانيا إنه خلال بضعة أعوام ستنظر ألمانيا إلى الوراء إلى حدث تدفق اللاجئين بصفته لحظة عظيمة بتاريخها.

وأكد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الأسبق أنه لم يقف في الطريق نحو تحقيق ذلك بضعة تقديرات خاطئة ومشكلات كانت موجودة أثناء استقبال لاجئين وكذلك أثناء الوحدة الألمانية أيضا.

وتابع فولف قائلا: "هناك فرص كبرى بأن يتحول تدفق اللاجئين إلى ضربة حظ للتاريخ الألماني".

وشدد فولف أيضا على ضرورة أن تقدم الأحزاب الديمقراطية نفسها بشكل أكثر وضوحا وأكثر وعيا بالذات، وأن تتصدى بشكل واضح لصانعي الأخبار المزيفة"، لافتا إلى أن الوضع في البلاد أفضل كثيرا من الأجواء السيئة التي تم الترويج لها في كثير من الأحيان.

وحذر الرئيس الاتحادي الأسبق من طمس الحدود بين الوطنية والقومية، لافتا إلى أن ذلك قاد ألمانيا دائما إلى المصائب.

وجاءت هذه التصريحات خلال فعالية لمؤسسة كونراد-أديناور الألمانية بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها الموافق غدا الأربعاء.