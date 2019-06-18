جامعة اسكتلندية تزيح «أكسفورد» من عرش أفضل الجامعات في بريطانيا

تفوقت جامعة "سانت أندروز" أقدم الجامعات في اسكتلندا، لأول مرة على جامعة أكسفورد البريطانية العريقة، في أحدث إصدار من دليل الجامعات عن صحيفة "الجارديان" البريطانية.

بينما احتفظت جامعة "كامبريدج" بالمركز الأول، فقد تغلبت "سانت أندروز" على "أكسفورد" لتحتل المركز الثاني بفارق ضئيل بعد عدة سنوات من وجودها بالمركز الثالث في هذا التصنيف الدوري.

وجاءت "أكسفورد" بالمركز الثالث، تلتها جامعة "لوفبرا" ثم "دورهام" و"باث"، وجاءت في المرتبة العاشرة والأخيرة جامعة "إكستر".

وسانت أندروز هى أقدم جامعة في اسكتلندا والثالثة في المملكة المتحدة، وتأسست في عام 1413 وتسبقها فقط جامعتا أكسفورد وكامبريدج.

وقال المنظمون للتصنيف إن تفوق سانت أندروز يعود في جزء منه إلى المستويات العالية من الرضا بين الطلاب، حيث قال 93% منهم إنهم راضون أو راضون للغاية عن جودة التعليم.