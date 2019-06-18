مسؤول أفريقي: نشكر مصر على جهودها في رفع قدرات كوادر القارة

عقد وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، مع وزراء التنمية المحلية واللامركزية، في دول كينيا وتوجو ومملكة ليسوتو، التي ترأس حالياً مجموعة وزراء التنمية المحلية الافارقة، وذلك على هامش مؤتمر "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، الذي تستضيفه القاهرة.

وأكد الوزير خلال اللقاءات أهمية الاستفادة من الطاقات البشرية في القارة الأفريقية خاصة طاقات الشباب باعتبارهم القوة الحقيقية للقارة، لافتًا إلى ضرورة تبادل الخبرات والتدريب المشترك وإطلاق الإبداع لأفكار الشباب والاستفادة من العقول الأفريقية المتميزة والحد من هجرتها للمساعدة في خلق مجتمعات اقتصادية قوية.

وأشار الوزير، إلى ضرورة دعم الاستثمار والتكامل بين جميع المدن الأفريقية والاستفادة من المواد الخام المتوفرة في مدن القارة وأهميتها في تحقيق طفرة استثمارية ضخمة، منوها بأهمية مدينة الاثاث بدمياط والتي تمثل كيان اقتصادي متكامل يساعد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر مع ضرورة تنفيذ نماذج مماثلة في مدن القارة الإفريقية.

ولفت الوزير، إلى ضرورة وضع رؤية مشتركة لتنمية المدن الأفريقية، تعتمد على الشباب والمرأة، مؤكداً تميز المرأة الأفريقية بقدرتها على مواجهة تحديات عديدة منها الزيادة السكانية والمشكلات الصحية والاجتماعية والموروثات الثقافية.

وأكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المرأة المصرية والأفريقية باعتبارها فاعل أساسي في صناعة مستقبلها، مشيراً إلى أنه تم تأسيس الفرع المصري لشبكة النساء المحليات برئاسة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وأشار إلى تطلع مصر أن تكون بطولة كأس الأمم الأفريقية، خير مثال للتعاون بين جميع شعوب القارة خاصة وأن الرياضة هي أحد الركائز الأساسية لتجميع الشعوب، منوها إلى أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، تم تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات منها مؤتمر الشباب، واستضافة مصر لمؤتمر مكافحة الفساد في مدينة شرم الشيخ.

وخلال لقاءه مع جان بيير مباسى، السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، تناول الاستعدادات الخاصة بافتتاح مقر المنظمة بإقليم شمال أفريقيا بالقاهرة، غدا الأربعاء، وخطة الفعاليات والأنشطة المشتركة بين مصر والدول الأفريقية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة عقب افتتاح المقر رسميا.

وأكد أن الوزارة تهتم بتفعيل التعاون مع دول القارة الأفريقية فى مجال المحليات وكافة المجالات التنموية خلال العام الجاري، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق مزيد من التعاون والفاعلية خلال الفترة المقبلة بين الجانبين.

من جانبه أكد سكرتير عام المنظمة، أهمية دور مصر المحورى فى دعم التنمية بدول القارة الأفريقية خاصة بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الافريقي، مؤكداً على أهمية دعم اللامركزية، والتنمية الحضرية والمحلية والخدمات العامة فى القارة الأفريقية بمشاركة مصر.

كما وجه الشكر للحكومة المصرية لجهودها فى رفع قدرات الكوادر الإفريقية المحلية وإعداد دورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم، مشيدا بجهود الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية في الانتهاء من مقر إقليم شمال أفريقيا بمحافظة القاهرة.