مقتل مظلي كندي خلال تدريبات عسكرية أمريكية في بلغاريا

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توفي مظلي كندي بعد أن فشل في فتح مظلته أثناء قفزه من طائرة خلال تدريبات عسكرية في بلغاريا تقودها القوات الأمريكية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة (بي تي في) البلغارية الخاصة أن ثلاثة جنود، من مواطني الولايات المتحدة، أصيبوا أيضا خلال التدريبات بعد منتصف الليلة الماضية،يطلق عليها "سويفت ريسبونس 2019" أو (الرد السريع 2019).

وذكرت وكالة أنباء /بي تي إيه / أن وزارة الدفاع في بلغاريا أكدت وقوع الحادث بالقرب من قرية "تشيشنيجيروفو" جنوبي البلاد. ولم تؤكد جنسيات الضحايا ولكنها قالت إنه لم يكن بينهم أي مواطنين بلغاريين."

وذكرت قناة بي تي في أن الجنود المصابين تلقوا العلاج من كسور بالعظام بمستشفى بلوفديف.

وتجرى مناورات سويفت ريسبونس 2019 خلال الفترة من 11 إلى 24 حزيران/يونيو الجاري في مناطق متفرقة من بلغاريا وكرواتيا ورومانيا، وفقا لما ذكرة الجيش الأمريكي.

وقالت وزارة الدفاع البلغارية إنه يشارك في المناورات حوالي 5 آلاف و 600 فرد من 8 دول، من بينهم ألف و495 مظلي.

وتقود المناورات قوات الرد العالمية الأمريكية وتهدف إلى إظهار قدرة القيادة الأمريكية الأوروبية على إرسال قوات عالية الاستعداد إلى مناطق محددة.