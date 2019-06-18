رئيسة هونج كونج تجدد الاعتذار عن مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

جددت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، الثلاثاء، الاعتذار عن طريقة تعاملها مع مشروع قانون مثير للجدل يتيح للمدينة تسليم المطلوبين الجنائيين للصين، وذلك في محاولة أخرى منها لنزع فتيل الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة.

وقالت لمجموعة من الصحفيين: "استمعت لكم بوضوح وفكرت مليا في كل ما حدث. المخاوف التي انتشرت خلال الأشهر القليلة الماضية سببها قصور في عمل الحكومة".

وأضافت: "يتعين عليّ بصورة شخصية تحمل الجزء الأكبر من المسؤولية.. وأقدم أخلص الاعتذار لكل شعب هونج كونج".

إلا أنها لم تعلن سحب التشريع، رغم مطالبة نحو مليوني محتج خرجوا إلى الشوارع أمس الأول الأحد بهذا، وفقا لتقديرات المنظمين.

وكانت لام علقت مشروع القانون السبت الماضي، إلا أن المحتجين رأوا أنه لا توجد ضمانات بأنها لن تمضي قدما بالمشروع إذا ما هدأت الاحتجاجات السياسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الغضب إزاء مشروع القانون وحد هونج كونج بصورة لم تشهدها منذ الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2014 ، حيث أثار المشروع المخاوف لدى كثيرين من أنه مؤشر على أن المدينة تفقد استقلالها لصالح الصين.