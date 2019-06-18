أكثر من 50 مدينة ألمانية تعلن استعدادها لاستقبال لاجئين مُنقَذين من البحر

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أعلنت أكثر من 50 مدينة وبلدية ألمانية استعدادها لاستقبال لاجئين تم إنقاذهم من البحر المتوسط.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن المحليات أعربت كتابيا بالفعل عن استعدادها لاستقبال هؤلاء اللاجئين.

وكانت منظمة "سي ووتش" الألمانية الإغاثية انقذت الأسبوع الماضي أكثر من 50 شخصا على متن زورق قبالة السواحل الليبية، إلا أن الحكومة الإيطالية رفضت السماح برسو سفينة الإنقاذ "سي ووتش 3".

وانتقدت منظمة "سي ووتش" انتظار ألمانيا الواضح لحل أوروبي، حيث قال المتحدث باسم المنظمة روبن نويجباور: "ألمانيا مطالبة بالتصرف"، مشيرا إلى أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يعرقل ذلك حاليا.

وذكرت مصادر من وزارة الداخلية أن الوزارة لا تعرقل الوصول إلى حل، موضحا في المقابل أن هذا الحل يتطلب مشاركة عريضة بقدر الإمكان من دول الاتحاد الأوروبي وتولي المفوضية الأوروبية مسألة التنسيق.