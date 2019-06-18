وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك خلال زيارة رسمية لبحث مجمل العلاقات المصرية البيلاروسية فيما يخص القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك بالاضافة لقضايا مكافحة الارهاب، لينطلق بعدها السيسي الى أرمينيا ضمن جولته الأوروبية.

وعلى هامش تلك الزيارة نستعرض أبرز 5 معالم سياحية في بيلاروسيا جاذبة للسياح وفقا لموقع "belarus feed"...

1. مجمع ميموريال بريست بريستول

هو عبارة عن نصب تذكاري منحوت من صخر الجبل يجسد المصاعب والشجاعة التي بزلها الشعب البيلاروسي خلال الحرب الوطنية العظمى أو الحرب العالمية الثانية، حيث عانت بيلاروسيا بشكل كبير وتوفي أكثر من 30 ٪ من سكانها اي ما يعادل 2،5 مليون خلال الحرب من عام 1941 وحتي 1945، وهي تقع على بعد 20 دقيقة من وسط العاصمة سيرا على الاقدام.





2. قلعة مير

تعد قلعة مير أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، وهي معلم مشهور عالميا، وتقع القلعة داخل مجمع حيث تضم حديقتها كنيسة صغيرة وبركة ماء، ومكان لوقوف السيارات، كما أن بها برجان يمكن زيارتهما، ويتضح عمق التاريخ فيها من سلالمها الضيقة جدا شديدة الانحدار، والتي تحتاج للمساعدة لصعودها، وهي من الاماكن المفضل زيارتها في الاوقات الدافئة من العام.



3. متحف بيلاروسيا

هو من اشهر متاحف بيلاروسيا، وبني ليحتفظ بكل الاشياء التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية ولا تزال في ظروف جيدة، ويحمل كل عنصر بداخله وصف باللغتين الإنجليزية والروسية، ويضم ناقلات الجنود، وبنادقهم، والذخيرة والمعدات الطبية وملابس ومتعلقات الجنود المستخدمة خاال الحرب، كما أن طابقه العلوي يمثل قمة الهندسة المعمارية، حيث نحتت اسماء ملايين الجنود المتوفين على لوحات رخامية.



4. الكنيسة الحمراء

هي كنيسة دينية، يطلق عليها ايضا كنيسة القديسين "سيمون وهيلينا"، وهي تبدو حمراء وخيالية إذا نظرت إليها عند بعد لكنها حقيقية جدا عن قرب، وتتمتع بطابع تاريخي، ويحيط بها أسوار حديدية عالية وصلبان خشبية منحوتة في خارجهاد وتعد ضمن التحف معمارية في بيلاروسيا.





5. قلعة نيسفيزه

هي معلم مسجل في موقع التراث العالمي لليونيسكو، وتبعد حوالي 120 كيلو عن العاصمة البيلاروسية مينسك، وهي ذات طابع تاريخي، حيث تم إعادة بنائها وترميمها وتجديدها على مر السنين باستخدام مزيج من الأساليب المعمارية المختلفة، كما أنها تتمتع بالكثير من التاريخ السياسي والثقافي، وهي حقا شعبية للغاية، حيث يوجد حولها مجموعة كبيرة من المقاهي والمطاعم والمحال.