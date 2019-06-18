حظر فعاليات أسبوع الكبرياء في إسطنبول وباقي المدن التركية الأخرى

قال منظمو فعاليات أسبوع الكبرياء(مسيرة المثليين) اليوم الثلاثاء، إن السلطات التركية منعت تنظيم الفعاليات في إسطنبول، وذلك للعام الخامس على التوالي.

وتم حظر الفعاليات أيضًا في كل من أنطاليا وأزمير، مركز السياحة المطل على البحر المتوسط، وثالث أكبر مدينة في البلاد على طول ساحل بحر إيجة.

من جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية هذا المنع بوصفه تمييزي، وقال فوتيس فيليبو ، نائب مدير قسم أوروبا في منظمة العفو الدولية: "هذه القرارات التمييزية جزء من قمع متزايد ومقلق بشكل متزايد لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً".

وقال في بيان "نفس التعصب الذي شهد حظر مسيرة اسطنبول فخر منذ عام 2015 ينتشر في جميع أنحاء البلاد مما يحرم المثليين من الحق في الاحتفال.".