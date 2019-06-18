بدء أعمال الندوة الدولية حول «الإشعاعات الطبية» بمقر وكالة الطاقة الذرية في فيينا

بدأت -اليوم الثلاثاء- بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى العاصمة النمساوية (فيينا ) أعمال الندوة الدولية حول المعايير والتطبيقات ، وضمان الجودة في قياس الجرعات الإشعاعية الطبية، وتستمر ثلاثة أيام.

وأفادت مصادر فى الوكالة الدولية بأن الهدف الرئيسي من الندوة هو توفير منتدى يمكن من خلاله نشر التطورات في قياس الجرعات الإشعاعية والطب الإشعاعي، والحماية من الإشعاع، والمعايير المرتبطة بها، وتبادل المعرفة العلمية.

وأشارت إلى أن الندوة ستغطي جميع التخصصات في الطب الإشعاعي، والوقاية من جرعات الإشعاع الضارة، مع التركيز بشكل خاص على تلك المجالات التي تحسن فيها توحيد قياس الجرعات خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت المصادر أنه سيتم تقييم الوضع الحالي للقياسات الجرعية للإشعاع الطبي ، مع تحديد الاتجاهات المستقبلية والمجالات المحتملة للتطور ، لافتة إلى الندوة سوف تنتهي إلى صياغة توصيات هامة للمجتمع العلمي.

يُذكر أنه يشارك فى فعاليات الندوة عدد من علماء الفيزياء الطبية، وعلماء يعملون في قياس الجرعات الإشعاعية، إلى جانب عدد من قيادات وكالة الطاقة النووية، والهيئات الدولية المعنية.