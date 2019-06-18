الرئاسة: السيسي بحث مع رئيس الوزراء البيلاروسي قضية الإرهاب والتعاون المعلوماتي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش بعض القضايا السياسية والإقليمية مع رئيس وزراء بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، جاءت في مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف في تصريح لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن السيسي أكد لرئيس الوزراء البيلاروسي أن الإرهاب يمثل تحديًا يتطلب تكاتف المجتمع الدولي بأسره لمكافحته، معقبًا: «هذا الملف يعد قاسما مشتركًا أعظم في كل لقاءات الرئيس».

وتابع أن السيسي بحث مع «لوكاشينكو»، قضية الإرهاب والتطرف وأهمية التعاون المعلوماتي بين الأجهزة الأمنية، وشدد على ضرورة الالتزام بالتوصيف القانوني للإرهاب وعدم الانجراف وراء المسميات التي برزت حديثًا مثل «التطرف المعنف».

وأوضح متحدث الرئاسة: «التطرف الفكري عندما يتحول إلى عمل مادي ينتقل من إطار التطرف الفكري إلى عمل جنائي وإجرامي وإرهابي كما وصفته قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ويعقد عدة لقاءات مع كبرى الشركات والشخصيات الهامة.

وزار السيسي النصب التذكاري وسط مراسم الاحتفال الرسمية لاستقباله خلال زيارته إلى بيلاروسيا والتي تعد الأولى لرئيس مصري بعد استقلالها.