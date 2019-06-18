عماد الدين حسين: مصر حققت نجاحات كثيرة في ملف الشؤون الخارجية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن مصر حققت نجاحات كثيرة في ملف الشؤون الخارجية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مصر النهارده»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس الاثنين، أنه بعد 30 يونيو 2013، سارعت دول متعددة لقطع علاقاتها مع مصر، حتى إن الاتحاد الإفريقي علق عضويتها والاتحاد الأوروبي لمح إلى فرض عقوبات عليها.

وتابع: «روسيا والسعودية والإمارات فقط، من أبقوا على العلاقات الجيدة مع مصر خلال تلك الفترة، ما دون ذلك كانت العلاقات في منتهى السوء، وظلت هذه الأوضاع قائمة طوال الفترة من 30 يونيو وحتى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للبلاد في 2014».

وأوضح أنه بعد تنصيب السيسي رئيسا لمصر، أعاد الاتحاد الإفريقي عضويتها خلال أسبوعين، وبدأت العلاقات الأوروبية في التحسن بعد أن كانت غالبيتها سيئة، مشيرًا كذلك إلى تحسن العلاقات المصرية الأمريكية خاصة بعد ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وواصل: «نجحت مصر في استعادة التأثير في دوائر القوى الرئيسية، واستبدلت سياسة الارتماء في حضن القوى الكبرى إلى الاحتفاظ بقوة العلاقات مع كل القوى العالمية المؤثرة والعمل على توسع دوائر التأثير».

وأكمل: «سياسة إلقاء البيض في سلة واحدة أثبتت أن أخطارها كارثية وتجعل تابعيها عُراة أحيانًا»، مشيرًا إلى نجاح مصر في تنويع مصادر قوتها على المستوى الاقتصادي والسياحي والتسليح والغذاء.