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أكبر كمية منذ عقود.. ضبط 670 كيلوجراما من الهيروين في ولاية براندنبورج الألمانية

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 2:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 2:18 م

ضبطت سلطات الجمارك في ولاية براندنبورج الألمانية كمية قياسية من الهيروين يبلغ وزنها نحو 670 كيلوجراما.

وقد تكون هذه أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها في عملية واحدة بألمانيا منذ عقود.

وأعلنت السلطات اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن يعلن الادعاء العام في مدينة فرانكفورت وسلطات الجمارك في برلين-براندنبورج المزيد من التفاصيل عن الواقعة في وقت لاحق اليوم.

وبحسب تقرير لصحيفة "برلينر بوست" الألمانية، تم العثور على المخدرات في شاحنة خلال ضبطية ليلة الحادي والثلاثين من مايو والأول من يونيو الماضي بالقرب من الحدود الألمانية-البولندية.

وكانت أكبر ضبطية هروين عثرت عليها السلطات في ألمانيا عام 2014 بولاية شمال الراين-ويستفاليا. وكان يبلغ وزنها 330 كيلوجراما بقيمة سوقية تقدر بنحو 50 مليون يورو.


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