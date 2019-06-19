مصر المقاصة ينافس سموحة على ضم كابوريا

دخل فريق مصر المقاصة في سباق التعاقد مع أحمد كابوريا، صانع ألعاب الزمالك المنتهي إعارته لطلائع الجيش، حيث ينافس سموحة على ضمه خلال الفترة القادمة.

وطالب اللاعب من الوكيل الذى أحضر له العرض بأن يكون بشكل رسمي، حتى يتسنى له الدخول مع إدارة ناديه فى مفاوضات بشأن تحديد وجهته فى الموسم الجديد.

وفي ظل صعوبة عودته للقلعة البيضاء لامتلاك عدد كبير من اللاعبين فى مركزه، حيث يرغب اللاعب فى المشاركة بشكل أساسى، لذلك سيُحدد الفريق الذى سينضم له بالتفاوض مع إدارة ناديه بما يُحقق مصلحة النادى ورغبته فى المشاركة بشكل أساسي.