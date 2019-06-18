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روسيا تحذر الولايات المتحدة من إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط: استفزاز عسكري

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 11:19 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 11:19 ص

حذرت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة الأمريكية، من إرسال المزيد من القوات إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت «الخارجية الروسية»، حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الثلاثاء، إن «قرار واشنطن بإرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط يعتبر استفزازًا عسكريًا».

وأضافت أنه «يجب على الولايات المتحدة التخلي عن خطتها إذا أرادت تجنب الحرب مع إيران».

وقررت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الاثنين، إرسال 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط؛ لأغراض دفاعية وللتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية والبرية التي تشهدها المنطقة.


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