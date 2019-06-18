روسيا تحذر الولايات المتحدة من إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط: استفزاز عسكري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذرت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة الأمريكية، من إرسال المزيد من القوات إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت «الخارجية الروسية»، حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الثلاثاء، إن «قرار واشنطن بإرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط يعتبر استفزازًا عسكريًا».

وأضافت أنه «يجب على الولايات المتحدة التخلي عن خطتها إذا أرادت تجنب الحرب مع إيران».

وقررت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الاثنين، إرسال 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط؛ لأغراض دفاعية وللتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية والبرية التي تشهدها المنطقة.