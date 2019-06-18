السفير الألماني لدى الكويت: الكويت تعاقدت على شراء 12 عربة استشعار ألمانية مدرعة

كشف السفير الألماني لدى الكويت كارلفريد بيرجنر، عن تعاقد الكويت على شراء 12 عربة استشعار ألمانية مدرعة من ماركة (فوكس).

وقال بيرجنر – في تصريح صحفي – إن عربات الاستشعار الألمانية المدرعة (فوكس) من تصنيع شركة (راينميتال) الألمانية، وهي مزودة بأجهزة استشعار للإشعاعات النووية والمواد السامة البيولوجية والكيماوية.

وأضاف أنه سيتم إيفاد 78 ضابطا وعسكريا من قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل في الجيش الكويتي إلى ألمانيا؛ للتدريب على عربات الاستشعار الألمانية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مهام عمل السفير الألماني لدى الكويت كارلفريد بيرجنر ستنتهي رسميا في 24 يوليو المقبل، بعد ثلاث سنوات قضاها سفيرا لبلاده في الكويت؛ حيث سيحل محله السفير إيشتيفان موبس، والذي كان يعمل رئيسا للقسم الاقتصادي بالسفارة الألمانية لدى اليابان.