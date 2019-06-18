شركة التشييد البرازيلية «أودبريشت» تشهر إفلاسها

قدمت شركة التشييد البرازيلية التي تواجه فضائح فساد كبرى "أودبريشت" طلبا لإشهار إفلاسها، أمس الاثنين، وقالت إنها تريد إعادة جدولة ديون تقدر بحوالي 51 مليار ريال برازيلي (13 مليار دولار).

ويتعلق طلب إشهار الإفلاس بشركة "أودبريشت" وعدد من الشركات التابعة لها. وبحسب بيان صادر عنها فإنها ستواصل نشاطها الاقتصادي في الوقت الذي تحاول فيه تحقيق الاستقرار لأوضاعها المالية.

وذكرت الشركة في بيان إنه بسبب حلول موعد سداد عدة قروض، وبسبب عدة أحداث غير متوقعة والهجمات الأخيرة التي تعرضت لها أصول خاصة بها، فإن تقديم طلب للسلطات القضائية من أجل حمايتها من الإفلاس أصبح هو الإجراء المناسب حتى تتمكن من إعادة هيكلة أوضاعها المالية بطريقة آمنة وشفافة ومنظمة.

كانت الشركة قد اعترفت بدفع رشاوى قيمتها 788 مليون دولار في 12 دولة منها 10 دول في أمريكا اللاتينية.

وشملت هذه الفضيحة التي تم الاعتراف بها كجزء من اتفاق مع السلطات الأمريكية لإنهاء التحقيقات بشأنها مئات المؤسسات والمسؤولين والسياسيين على مستويات رفيعة.