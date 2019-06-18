المرصد السوري: 45 قتيلا من قوات النظام والمعارضة في معارك بشمال غرب حماة

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسقوط 45 قتيلا من القوات النظامية وفصائل المعارضة اليوم الثلاثاء جراء المعارك العنيفة التي شهدتها محاور شمال غرب حماة.

وقال المرصد في بيان صحفي اليوم، إن القتلى سقطوا على خلفية هجوم نفذته المعارضة المسلحة فجر اليوم على قريتي كفرهود والجلمة الخاضعتين لسيطرة قوات النظام والذي انتهى ظهرً اليوم.

وأشار إلى المرصد إلى مقتل 31 مسلحا من المعارضة خلال القصف الجوي والبري والاشتباكات شمال غرب حماة، لافتا إلى مقتل 14 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال الاشتباكات ذاتها.

وتوقع المرصد ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.