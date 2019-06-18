طلاب «فنون تطبيقية حلوان» يقدمون تصاميم لعبوات المياه والمطاعم بلمحات إفريقية

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قدم طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تصميمات مبدعة للعبوات، وذلك خلال معرض "تصميم التغليف"، الذي أقامته الكلية لتقديم تصميمات مختلفة للعبوات التجارية، وتميزت بأنها حمل العديد من الملامح الإفريقية بحيث يغلب عليها ألوان القارة السمراء.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات كأس الأمم الإفريقية التي من المقرر أن تقام في جمهورية مصر العربية خلال شهر يونيو الجاري.

تضمن القسم الأول بالمعرض والخاص بالمشروبات عرض ما يزيد عن 200 تصميم من تصميمات طلاب الفرقة الثانية قسم إعلان للعديد من شركات المياه الغازية والعصائر.

وشمل المعرض قسم تصميم عبوات للمطاعم والمأكولات المصرية من خلال تصميمات تحمل القيمة والهوية المصرية وتم استخدام رموز ودلالات تعبر عن البيئة المصرية وتم تصميم هويات لمطاعم بيتزا ومخبوزات ومشويات ومأكولات بحرية.

افتتحت فعاليات المعرض الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، ورؤساء الأقسام، بحضور ممثلي اتحاد الصناعات وعدد كبير من الشركات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019 بقاعة العرض الكبرى بالكلية.