الاسكتلندي بويد يعلن اعتزاله كرة القدم

اعتزل كريس بويد، المهاجم السابق بفريقي سيلتيك وكليمانورك، كرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأكد نادي كليمانورك في بيان اليوم الثلاثاء أن بويد /35 عاما/ قرر الاعتزال بعد مسيرة استمرت 18 عاما.

وبدأ بويد، الذي سجل سبعة أهداف خلال 18 مباراة مع المنتخب الإسكتلندي، في نادي كليمانورك، وخاض أول مباراة مع سيلتيك في 2001. ومنذ ذك الحين أصبح بويد هداف الدوري الاسكتلندي عبر التاريخ.

وذكر النادي في بيانه: " كان كريس في طليعة تمثيل النادي خارج الملعب، حيث كان يعطي وقته لحضور المناسبات الاجتماعية، وأنشأ جمعية خيرية باسمه ليدعم هؤلاء الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية".

وأضاف البيان :"سيعتبر كريس أسطورة لنادي كليمانورك، وكل من في النادي يتمنى له الأفضل في مستقبله".