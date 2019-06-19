الوصل الإماراتي يقترب من ضم مهاجم المصري

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اقترب نادي الوصل الإماراتي من حسم صفقة قوية لتعزيز خط هجوم الفريق الأول في الموسم المقبل، من الدوري المصري.

وتحرك مسئولو نادي الوصل من أجل ضم المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي نجم المصري البورسعيدي خلال الصيف الحالي.

ووصلت مفاوضات الإمبراطور الإماراتي لمراحل متقدمة للغاية مع وكيل اللاعب الفلسطيني لحسم الاتفاق والحصول على موافقة اللاعب.

ويجهز النادي الإماراتي عرضاً لتقديم للنادي البورسعيدي لإقناعه ببيع لاعبه وادي في الصيف والانتقال لدوري الخليج العربي.

يذكر أن محمود وادي يرتبط بعقد مع فريق المصري البورسعيدي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.