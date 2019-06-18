ألمانيا تحول رواتب تقاعد لنحو مليوني متقاعد ألماني خارج ألمانيا

أكدت الهيئة الألمانية للمعاشات أن ملايين المتقاعدين الألمان يطلبون تحويل راتبهم التقاعدي خارج ألمانيا.

وأوضحت الهيئة وفقا للبيانات التي أعلنتها اليوم الثلاثاء أنها حولت العام الماضي نحو 75ر1 مليون راتب إلى خارج ألمانيا، أي نحو 8ر6 % من رواتب المعاشات.

كان عدد رواتب التقاعد التي تحولها الهيئة للخارج نحو 21ر1 مليون راتب عام 2000.

ويعود جزء كبير من الارتفاع إلى عودة العمال الوافدين ذوي الأصول الإيطالية واليونانية والاسبانية والتركية لوطنهم الأول مع بلوغ سن المعاش.

ويذهب نحو 86% من جميع المعاشات المحولة للخارج لمواطنين يحملون جنسيات أجنبية، ولكن من حقهم الحصول على راتب التقاعد.

وكان أكثر هؤلاء من الإيطاليين، حيث تم تحويل نحو 367 راتب تقاعد إلى إيطاليا، تليها اسبانيا، التي تلقت نحو 202 ألف راتب واليونان (98 ألف راتب).

ووفقا لبيانات الهيئة فإن الكثير من المتقاعدين لهم الحق في أكثر من نوع من التقاعد، مثل راتب المعاش وراتب الأبناء.

وتحول الهيئة نحو 14% من رواتب التقاعد المحولة للخارج، لألمان يمتلكون مسكنا خارج ألمانيا، أو يقيمون في الخارج بشكل دائم، ويعيش أكثر هؤلاء في سويسرا، التي تستقبل رواتب أكثر من 26 ألف راتب تقاعد شهريا، تليها النمسا، أكثر من 25 ألف راتب، ثم الولايات المتحدة، نحو 24 ألف راتب.