صادرات السلاح الفرنسي تحقق قفزة غير مسبوقة منذ عشرين عاما فى 2018

حققت صادرات السلاح الفرنسي للعالم خلال العام 2018 قفزة غير مسبوقة منذ عشرين عاما على الاقل حيث زادت صادرات السلاح الفرنسية بنسبة 30 فى المائة خلال العام 2018 لتسجل 1ر9 مليار يورو اى ما يعادل / 27ر10 مليار دولار أمريكى / مقارنة بصادرات العام 2017، وجاءت فرنسا في الترتيب الثالث بعد الولايات المتحدة و روسيا كأكبر مصدري السلاح فى العالم خلال العام الماضي.

وقالت فلورانس بارلى وزيرة القوات المسلحة فى الحكومة الفرنسية فى بيان أمام أعضاء لجنة الدفاع فى البرلمان الوطنى الفرنسى ان ربع صادرات السلاح الفرنسى الى العالم الخارجى قد اتجهت لدول الاتحاد الاوروبى وهى النسبة التى لم تتعد في العام الماضى 10 فى المائة ، معتبرة ان ذلك قد شكل تحولا نوعيا فى خارطة تصدير السلاح و نظم الدفاع الفرنسية الصنع الى العالم الخارجى.

و بلغت قيمة صادرات فرنسا من الأسلحة لدول الاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى ما اجماليه 6ر2 مليون دولار امريكى مقابل 579 مليون دولار فى العام 2017 و بلغت قيمة عقود استيراد الاسلحة الفرنسية المبرمة مع بلدان الشرق الاوسط و الأدنى ما اجماليه 5ر5 مليار دولار امريكى فى العام الماضى بارتفاع عن قيمة المبيعات المسجلة فى العام 2017 و التى لم تتعدى 4ر4 مليار دولار.

و تثبت بيانات تصدير السلاح الفرنسى الى اسواق العالم فى العام الماضى قدرة اكبر لمؤسسات الانتاج الدفاعى الفرنسية على الصمود فى مواجهة تنافس شرس مع نظيراتها الامريكية الصينية و الروسية ، وهو ما يعزز بحسب المراقبين مكانة فرنسا المتصاعدة على خارطة السياسة العالمية كقوة نووية و مصنع ذو شأن فى عالم الدفاع و عضو دائم فى مجلس الأمن الدولى بالأمم المتحدة.

و كانت دول الشرق الاوسط من اكبر مستوردى السلاح الفرنسى الصنع خلال العام الماضى ، و جاءت بلجيكا فى فى الترتيب التالي على دول الشرق الاوسط كأكبر مشتر منفرد للسلاح الفرنسى بصفقات مجموعها 27ر1 مليار دولار امريكى شملت 385 عربة قتال مدرعة من طرازات جريفون و 60 مركبة خفيفة مدرعة للمطاردة و خفر الحدود من طراز / جاجوار / ذات تسليح متوسط و باعت فرنسا اسلحة و معدات قتالية برية و مروحيات لأسبانيا من طراز / ان – اتش 90 / بعدد 23 مروحية بقيمة 658 مليون دولار أمريكى.

وصدرت فرنسا فى العام الماضى اسلحة للهند بقيمة 462 مليون دولار امريكى و لتايلاند بقيمة 363 مليون دولار أمريكى، وامتدت صادرات السلاح الفرنسى كذلك الى الارجنتين بما قيمته 307 ملايين دولار امريكى و اوزبكستان بقيمة 214 مليون دولار امريكى ، كذلك اشترت الولايات المتحدة الامريكية اسلحة فرنسية الصنع خلال العام الماضى بقيمة 178 مليون دولار وتبعتها ايطاليا التى حصلت قواتها المسلحة على عتاد فرنسى الصنع قيمته 130 مليون دولار فى العام الماضى وحده.

كذلك اشترت بريطانيا بما قيمته 126 مليون دولار عتادا عسكريا من الانتاج الفرنسى خلال العام الماضى و كذلك فعلت القوات المسلحة الاندونيسية التى ابرمت عقود استيراد مع مصنعين عسكريين فرنسيين خلال العام الماضى بقيمة 129 مليون دولار.