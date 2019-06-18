عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط طائرة، أثناء تنفيذ عرض جوي في بولندا.

وأسفر الحادث عن مصرع طيار ألماني يبلغ من العمر 60 عامًا.

