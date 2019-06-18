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بالفيديو.. شاهد لحظة سقوط طائرة في نهر خلال عرض جوي ببولندا

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 4:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 يونيو 2019 - 4:36 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط طائرة، أثناء تنفيذ عرض جوي في بولندا.
وأسفر الحادث عن مصرع طيار ألماني يبلغ من العمر 60 عامًا.

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