نيكاراجوا تزعم الإفراج عن كل السجناء السياسيين

قالت حكومة نيكاراجوا اليوم الثلاثاء إنها أطلقت سراح كل السجناء السياسيين مع إنتهاء المهلة المحددة لذلك اليوم، على الرغم من تأكيد المعارضة أن 80 شخصا لا يزالون خلف القضبان.

وكان الجانبان قد حددا يوم 18 يونيو موعدا نهائيا لإطلاق سراح السجناء السياسيين، وذلك خلال محادثات توقفت في وقت لاحق.

وأطلقت حكومة الرئيس دانيال أورتيجا سراح حوالي 500 سجين منذ شباط/ فبراير. وكانت آخر مجموعة، والتي شملت قادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، قد أفرج عنها في 11 يونيو.

وأفاد بيان الحكومة بأن كل المعتلقين "المتورطين في أعمال عنف منذ نيسان/ أبريل 2018" عندما بدأت الاحتجاجات ضد الحكومة الآن "ينعمون بالحرية".