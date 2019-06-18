﻿قطر ترسل خبراء فنيين إلى إسرائيل لبحث مد خط كهرباء جديد فى غزة

قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، إن وفدا قطريا من الخبراء الفنيين أجرى محادثات في إسرائيل وقطاع غزة هذا الأسبوع بشأن المساهمة في دفع تكاليف مد خط كهرباء جديد بينهما.

وقاد المسعى القطري المبعوث محمد العمادي، الذي قال مسؤولون فلسطينيون هذا الأسبوع، إنه أحضر عشرة ملايين دولار إلى غزة عبر إسرائيل لتوزيعها على الفقراء.

وقال المسؤولون شريطة عدم ذكر أسمائهم، لوكالة رويترز، إن هذا ثالث ضخ قطري للسيولة خلال ثلاثة أشهر. لكن هذه المرة كان العمادي برفقة خبراء قطريين في مجالي المياه والكهرباء.

وقال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إن الخبراء اجتمعوا مع شركة الكهرباء الإسرائيلية في تل أبيب، يوم الأحد، ومع مسؤولين بقطاع الطاقة في غزة فى اليوم التالى لبحث عرض قطري بدفع تكلفة استكمال خط كهرباء جديد لغزة.

وكان العمادي قد تحدث في السابق عن استعداد قطر للمشاركة في المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 60 مليون دولار.

وسيمد الخط الجديد المعروف باسم (الخط 161) غزة بمئة ميجاوات من الكهرباء. ويحصل القطاع حاليا على 120 ميجاوات من إسرائيل وهو أقل بكثير من الكمية التي يقول الفلسطينيون إن القطاع يحتاجها وتتراح بين 500 و600 ميجاوات.

وإلى جانب منع الانقطاعات المتكررة للكهرباء في غزة ستحسن زيادة إمدادات الكهرباء من تشغيل محطات الصرف وتمنع تلوث المياه الذي يعاني منه نحو مليوني فلسطيني.

وقال مسؤول من شركة الكهرباء الفلسطينية إن "هذه الخطوة سوف تحدث فارق"، مضيفا: "ربما لن تتوفر الكهرباء بشكل مستمر ولكن قد يشعر الناس بأنه لا يوجد أزمة في الكهرباء".

وقال مسؤول إسرائيلي إن استكمال الخط 161 سيتطلب نحو ثلاث سنوات وإنه لم يتضح متى أو ما إذا كانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستقره.