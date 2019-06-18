في حادثة غريبة أثارت ردود فعل المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي في نيجيريا، قامت غوريلا بحديقة الحيوان في نيجيريا، بتناول حوالي 7 ملايين نيرة نيجيرية، من أحد مكاتب الحديقة.

ورغم غرابتها لا تعد حادثة الغوريلا الأولى من نوعها، فتكررت الحادثة مع ماعز ببلجراد وسلحفاة بتايلاند.

- غوريلا نيجيريا

استغلت أنثى غوريلا بحديقة الحيوان بولاية كانو بشمال نيجيريا، غياب العاملين لتسلل إلى المكاتب وتبتلع مبلغ 6.8 مليون نيرة نيجيرية، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي بوست» النيجيرية، اليوم الاثنين، عن المدير العام للحديقة عمر كوبو.

وأثارت الواقعة ردود فعل النيجيريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فطالب أحد المواطنين بحبس جميع العاملين في الوحدة المالية للاعتراف، وأيضا إجراء عملية جراحية سريعة للغوريلا أملا في إنقاذ المال.

- ماعز بلجراد

وفي قرية رانيلوفيتش بولاية أراندلوفاك بجنوب بلجراد، أكلت ماعز مبلغ 20 ألف يورو، أي ما يقارب 400 ألف جنيه، كانت عائلة سيميتش قد ادخروها لشراء قطعة أرض.

وأثناء انتظارهم لحضور البائع، ترك الرجل المالك المال فوق الطاولة، وخرج لإطعام الماشية دون الانتباه للماعز، التي دخلت وبدأت في تناول النقود من الطاولة.

وسمعت العائلة ضوضاء في المنزل، فبدأوا في تفقد الأمر، ليفاجأوا بأن الماعز أكلت كل المال ولم تترك سوى 300 يورو فقط، وفقا لما نقلته وكالة «سبوتنيك».

وأشارت ميلينا سيميتش، زوجة المالك، إلى قيام زوجها بذبح الماعزة وطهيها وأكلها؛ عقابًا لها على ما فعلته، مضيفة أن زوجها لا يتكلم كثيرًا منذ الحادث، ويظل صامتًا ويحدق في الفراغ.

- سلحفاة تايلاند

سبع ساعات، احتاجها أطباء بيطريون في تايلاند، لإخراج 915 قطعة نقدية من بطن سلحفاة بمتنزه صغير في إقليم شونبوري، كانت تأكل النقود التي يرميها الزوار في حوضها، وكادت تنفق من جرائها، حسبما ذكرت صحيفة البي بي سي.

ونقلت السلحفاة الملقبة بالحصّالة، والبالغة من العمر 25 عامًا، إلى عيادة بيطرية في بانكوك، بعدما اكتشف الأطباء تعلق خمسة كيلوجرامات من القطع النقدية في بطنها.