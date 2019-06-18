الشرطة المغربية تفكك خلية إرهابية يشتبه بانتمائها لداعش

نجحت الشرطة المغربية، صباح الثلاثاء، في تفكيك خلية إرهابية مكونة من خمسة أشخاص، يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، في مدينة تطوان شمالي البلاد، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.