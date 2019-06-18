البنك المركزي السعودي يتوقع ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم خلال الربع الثاني

ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أنها تتوقع ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم السنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن سجلت السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي كسادا بنسبة 1ر2% سنويا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير ربع السنوي لمؤسسة النقد السعودي بشأن التضخم القول إن الزيادة المتوقعة (للأسعار) تعود إلى الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والأعياد الإسلامية (شهر رمضان وعيد الفطر) التي حلت خلال الربع الثاني والتي يمكن أن "تتحول إلى ضغوط تضخمية موسمية قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار بشكل عام".