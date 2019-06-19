الاتحاد الفلسطيني يكرم محمد صالح لاعب المصري

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احتفل اتحاد كرة القدم الفلسطيني، باللاعب محمد صالح المحترف في صفوف فريق النادي المصري البورسعيدي، بمقر الاتحاد.

وأعلن النادي المصري البورسعيدي، تعاقده رسميًا مع مدافع المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، محمد صالح خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ورحب رئيس الاتحاد بمحمد صالح نجم منتخب فلسطين لكرة القدم والمصري البورسعيدي، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الاحترافية.

وشكر الرئيس ناديه الأم غزة الرياضي صاحب الدور الأكبر في صقل موهبته وتطوير أدائه للوصول للمستوى المميز الذي يقدمه في الملاعب الخارجية.

وأكد صالح أن نادي غزة الرياضي يعود له الفضل في احتراف نجله والاهتمام به منذ الصغر.

وتمنى صالح على قيادة الحركة الرياضية الاهتمام بالمواهب وفتح المجال أمام احترافهم الخارجي، وفي نهاية الحفل قدم اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية دروع الشكر والتقدير للنجم محمد صالح.