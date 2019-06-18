هيئة الأسرى الفلسطينيين: 8 أسرى في معتقل «عسقلان» يعانون أوضاعا صحية صعبة

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن 8 أسرى في معتقل (عسقلان) الإسرائيلي، يعانون من أوضاع صحية صعبة، جراء استمرار سياسة الانتهاكات الطبية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

وأوضحت الهيئة - في تقرير صدر عن دائرة الدراسات والتوثيق اليوم الثلاثاء - أن مصلحة السجون تتعمد عدم تقديم العلاج اللازم والمناسب للأسرى المرضى.

ولفتت إلى أن حالات الأسرى بالغة الصعوبة، فمنهم من يعاني من فقدان البصر وأمراض عيون مزمنة وأمراض في الكبد ومرض السرطان فضلا عن الإصابات البالغة التي تحتاج لعمليات جراحية خطيرة ، كما يحتاج بعضهم لأطراف صناعية .. مشيرة إلى أنه على الرغم من توفير الهيئة لثمن بعض العمليات الجراحية وحصولها على موافقة إسرائيلية، إلا أن إدارة مصلحة السجون ما زالت تماطل في إجراء العمليات.

على جانب آخر، هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، منزلا في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت المخيم صباح اليوم، برفقة جرافات وأخلت الشارع الرئيسي من المركبات والمواطنين وأشاعت أجواء من التوتر والفوضى في المنطقة، وشرعت بهدم منزل يتكون من طابقين.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد أجبرت مساء أمس مواطنا فلسطينيا على هدم منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.