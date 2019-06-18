قالت هدير سعيد، منسق مبادرة "الآثر لنا"، إنها مبادرةٌ مصرية نظمتها جمعية الفكر العمراني بالتعاون مع وزارة الآثار ومحافظة القاهرة، وتهدف إلى توطيد العلاقة بين الناس والتراث، وجعل المجتمع شريكًا في الحفاظ على الآثار.

وأكدت هدير فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد إن مبادرة تعتمد على أسلوب يسمى «التصميم التشاركي» الذي يجعل من الأهالي والحكومة والمجتمع المدني عناصر أساسية في عملية اتخاذ القرار.

وأشارت إلى أنها بدأت بمجموعة من ورش العمل والدورات التي تحولت فيما بعد إلى مدرسة معنية ببرنامج مدته ثلاث سنوات.

واستكملت الحديث أن المبادرة تهدف إلى تطوير المهارات الإبداعية والحياتية للشباب والمهنين، وإقامة فعاليات ترويجية سياحية .