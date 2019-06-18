سيلتيك وريد ستار يتعرفان على منافسيهما في دوري أبطال أوروبا

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كان فريقا سيلتيك الإسكتلندي وريد ستار بلغراد الصربي أبرز فريقين تواجدا في قرعة الدور التمهيدي الأول ببطولة دوري أبطال أوروبا التي أقامها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ويستهل سيلتيك، حامل اللقب في 1967 والذي فاز بثمانية ألقاب متتالية للدوري الاسكتلندي، حملته بمواجهة الفريق البوسني ساراييفو، بينما يلعب فريق ريد ستار، حامل اللقب في 1991 مع فريق سودوفا الليتواني.

ويلتقي فريق لودوجارتس البلغاري مع فريق فيرينكفاروس المجري، فيما يلعب فريق روزنبرج النرويجي مع فريق لينفيدل ، فيما يلعب فريق باتي بوريسوف البيلاروسي مع فريق بياست جليفيسي البولندي.

وتقام مباريات الذهاب يومي 9 و10 يوليو المقبل، فيما تقام مباريات العودة يومي 16 و17 من ذات الشهر، بينما تقام قرعة الدور التمهيدي الثاني يوم الأربعاء.

وسيكون فريق ليفربول، حامل اللقب، من بين الفرق التي تشارك مباشرة من دور المجموعات الذي يبدأ يومي 17 و18 سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة النهائية يوم 30 مايو، في ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول.