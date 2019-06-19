أزمة بين الإسماعيلي والمصري بسبب «حارس شاب»

بعد أن أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، عن تجديد تعاقده مع حارسه الصاعد عمرو البغدادي لمدة خمسة مواسم، وقعت أزمة مع إدارة النادي الإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي قد أعلن رسميا عن ضم الحارس بعد انتهاء عقده مع النادي المصري بنهاية الموسم الحالي، وبالفعل شارك الحارس في تدريبات الإسماعيلي في بداية فترة الاعداد، ويبلغ عمر الحارس عمرو البغدادي 19 عاماً وسبق له الانضمام لصفوف منتخب مصر للناشئين.

فيما قرر مسؤلي النادي الإسماعيلي تقديم مذكرة إلى اتحاد الكرة يخطره فيها بما اقدم عليه الحارس الشاب بغدادي القادم من النادى المصرى بعد اعلان توقيعه للنادى البورسعيدى رغم التزامه بعقد مع الدراويش ممتد لخمس سنوات اعتبارا من الموسم الحالي.

وأكد مسؤلي الإسماعيلي أن النادى سيتبع كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه خاصة أن اللاعب سبق ووقع على رغبه وعقود للنادي وحصل على مقدم التعاقد وانتظم في التدريبات الإسماعيلي وأنهم يمتلكوا كافة المستندات التي تؤكد صحة موقفنا بما فيها عقد اللاعب الموثق مع النادي.