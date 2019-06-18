حقوق الإنسان بالنواب ترفض تصريحات أردوغان «الذي يشن حملة قمع ممنهجة» لم تشهدها تركيا

رفضت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد بشكل قاطع ماجاء فى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن مصر.

وذكرت اللجنة - في بيان صحفى مساءاليوم الثلاثاء- انه فى الوقت الذى يشن فيه رجب طيب اردوغان حملة قمع ممنهجة لم تشهدها تركيا من قبل سواء ضد الأعلام والإعلاميين والقضاه وقادة الجيش التركى وسجنهم بتهم ملفقة ضدهم اضافة الى انهيار الاقتصاد التركى وبدء مظاهرات الشعب التركى ضد سياسات اردوغان واستبداده وإعادة الانتخابات الحرة التى فازت فيها المعارضة؛ يخرج هذا الطاغية ليشكك في نزاهة القضاء المصري عقب وفاة محمد مرسى.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النائب علاء عابد بالبرلمان ان العام الذى شهدت فيه مصر حكم محمد مرسى كانت سنة استبداد لم تراه الدولة المصرية من قبل حيث قام بمحاصرة المحكمة الدستورية وإقصاء النائب العام فى مخالفة صارخة للدستور وحاصر مدينة الإنتاج الاعلامي وقام بحرق مؤسسات الدولة مثل "المجمع العلمى" وعشرات الكنائس اضافة الى استشهاد الكثير من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وتابع علاء عابد: أننا نجد الطاغية أردوغان يخرج علينا ويهاجم الدولة المصرية ويشكك فى مؤسسات الدولة الوطنية المصرية؛ لافتا الى ان تصريحات اردوغان لاتدل الا على كره دفين داخله للشعب المصري الذى افشل مخططه فى الإمبراطورية العثمانية الحديثة التى أراد تكوينها بعد رفض الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا اليه لعدم تطبيق حقوق الأنسان ولوجود الكثير من حالات الاختفاء القسرى وادخال معارضي أردوغان الى آلسجون التى حولها إلى سلخانات لتعذيب معارضيه.