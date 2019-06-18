أردوغان يلقي بثقله خلف مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول

قرر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الثلاثاء أن يلقي بثقله خلف مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية اسطنبول قبل أقل من أسبوع على إعادة الانتخابات .

وألقى اردوغان كلمة لأنصاره في اجتماع انتخابي في حي سلطان غازي بمدينة اسطنبول اليوم الثلاثاء، وركز معظم كلمته على انتقاد مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، حيث اتهمه بإهانة الحاكم الإقليمي. وقال الرئيس إنه ستتم محاسبة السياسي المعارض بعد الانتخابات.

كما اتهم اردوغان المرشح أكرم إمام أوغلو بتأييد أعضاء شبكة محظورة بزعامة رجل الدين المقيم في أمريكا عبد الله جولن، الذي تلقي أنقرة باللائمة عليه في التخطيط للانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016 .

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مسؤولين اثنين تحدثا شريطة عدم ذكر هويتهما قولهما إن اردوغان سيمضى الأسبوع في مدينة اسطنبول لدعم المرشح بن علي يلدريم.

ويأتي قرار اردوغان بعد مناظرة تليفزيونية بين إمام أوغلو وبن علي يلدريم مساء السبت والتي كانت أول مناظرة تليفزيونية بين سياسيين متنافسين خلال 17 عاما.

واتفق المحللون بدرجة كبيرة على أن المناظرة لم تسفر عن فائز واضح من بين المرشحين.