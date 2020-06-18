أحد العمال العائدين من ليبيا: تعرضنا لرعب ووصلت إن واحد كان هيموت قدام عنينا

قال محمود حامد طنطاوي، أحد العمال المصريين العائدين من ليبيا، إنهم فوجئوا بدخول أفراد ليبيين من وزارة الداخلية والشرطة أثناء إقامتهم في محل سكنهم، لافتًا إلى أنهم أخذوا كل هواتفهم ونقودهم وملابسهم.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أنهم شعروا بالرعب بعد هذه الواقعة، مضيفًا: «وصلت إن واحد كان هيموت قدام عنينا»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أنهم استغرقوا ثلاثة أيام في البحث عن وسيلة للعودة إلى مصر، قائلًا إنهم لجأوا تعرضوا للإيقاف من قِبل أحد التابعين لحكومة الوفاق، الذي اتهمهم بالقدوم إلى ليبيا من أجل الحرب بجوار القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

وأوضح أنهم تعرضوا للتعذيب بعد ذلك باستخدام الأسلاك والسلاح لمدة ست ساعات تحت أشعة الشمس، مضيفًا: «نقلونا بعدها إلى ميدان عام وهددونا ساعة كاملة حتى نتحدث بالإهانة التي ظهرت بالفيديو».

ولفت إلى تحويلهم بعد ذلك إلى المحكمة القضائية التي حققت معهم بشكل كامل، وذلك قبل انتشار الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مشيدًا بتحرك الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري لإنقاذهم.

وتابع أنهم عادوا بعد يومين إلى ترهونة مرة أخرى ثم استقبلهم الجيش الليبي باتصال من مصر، وأمنهم حتى الحدود المصرية، واصفًا ما تعرضوا له خلال تلك المدة بـ«رحلة شاقة وتعب».

ووصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح اليوم الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن.

وكان الرئيس قد وجه أجهزة الدولة المعنية كافة، بتحرير المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء للعمالة المصرية وما تعرضوا له على أيدي تلك الميليشيات.