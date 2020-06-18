لماذا يطيل التسامح العمر؟ أخصائي علم أوبئة يجيب

التسامح والتعامل بلطف شئ يراه البعض ضعفًا، ولكن دانيال لوميرا الباحث في علم الاجتماع والتأمل وأخصائي علم الأوبئة في جامعة هارفارد الأمريكية أكد أنها قوة من نوع آخر، حيث قال في كتابه "البقاء للأصلح" إن التسامح في المعاملة مع النفس ومع الأخرين يطيل العمر لأنه مرتبط بالحمض النووي للإنسان.

وأوضح الباحث في الكتاب أن هيكل الحمض النووي الذي يرتبط بالكروموسومات يؤثر على العمر والصحة، مشيرًا إلى أنه قام بفحوصات لمدة 6 سنوات على الحمض ليجد أن أمراض السكر والضغط والقلب والسرطان والألم المزمن الذي هو ناتج الجينات والبيئة تؤثر عليه على المدى الطويل وهذا يكون له تأثير على عمر الإنسان.

وأكد أن الإجهاد النفسي والتعامل مع النفس والأخرين بعدم لطف يؤثر على الصحة بسبب مشاعر الغضب والتفكير الطويل الذي يؤدي للإصابة بأمرض قد شكل بعضها خطرًا على هيكل الحمض النووي وبالتالي هذا يقلل من فرصة العيش طويلًا ولهذا يجب التعامل بطريقة أكثر لطفًا مع الأخرين لحماية النفس في المقام الأول- وفقًا مجلة "آي دونا" النسائية الإيطالية الأسبوعية.

وقال أخصائي علم الأوبئة تعليقًا على محتوى كتابه، إن الإنسان لن يخسر شئ عند الرد على من حوله بلطف بدلًا من الانتقام والوقاحة والاستياء، ومع وجود الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا حصل الكثير على فرصة للتسامح مع الأصدقاء والعائلة والجيران وقضاء وقت أطول معهم عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي لنشر السعادة والخير لأن كل هذا له تأثير كبير على بيولوجية الجسم ويجعل جسم الإنسان أقوى.

وأضاف أن اللطف له تأثير على العمليات المضادة للأكسدة التي تحدث في الجسم وتسبب التهابات وشيخوخة مبكرة، ويمكن الاستعانة بتمارين التأمل واليوجا للحصول على هدوء نفسي ومعرفة كيفية التحكم في النفس عند الرد على الأخرين أو التعامل في الأزمات.

ونصح بضرورة الاستماع إلى الموسيقى الهادئة لأنها تؤثر إيجابيًا على الصحة والمزاج وتساعد في خلق علاقات سعيدة خالية من التعصب ونقد الآخر.

وأكد صاحب أكاديمية " My Life Design" التي تقدم دروسًا لإعادة تصميم الحياة بوعى وتسامح للسجناء والذي يتعرضون للعنف في حياتهم، أن التعامل بلطف أحيانًا يحتاج إلى تدريب منذ الطفولة ويجب على الآباء والأمهات محاولة توفير حماية للأطفال من التعرض للأزمات والصدمات القوية لأن هذا يشكل جزءً من سلوكهم تجاه المجتمع.