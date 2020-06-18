وزير خارجيّة العراق: فرنسا شريك أساسيّ ومُهِمّ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الخميس بأن فرنسا شريك أساسيّ ومُهِمّ للعراق .

ودعا وزير الخارجيّة العراقي، خلال لقائه سفير فرنسا في العراق برونو أوبيرا، إلى "المزيد من التعاون خدمة لمصالح البلدين ".

ووفق بيان للخارجية العراقية، جرى خلال اللقاء بحث عِدّة مجالات منها" التعاون في المجال الاقتصاديّ، والثقافيّ، والاجتماعيّ في إطار العلاقات الإستراتيجيّة بين بغداد وباريس".

بدوره، أكد السفير برونو أوبيرا التزام بلاده بـ"دعم العراق في مُواجَهة تنظيمات داعش الإرهابيّة، واستعدادها لتفعيل التعاون في شتى المجالات".