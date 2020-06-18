أحمد المسلماني: عقيدة الجيش التركي هي الاندماج في مصالح «الناتو»

علق الكاتب أحمد المسلماني، على زيارة الوفد التركي لطرابلس، قائلًا إن الوفد الذي يضم عددًا من المسؤولين الكبار به درجة عالية من الاستعراض.

وأضاف «المسلماني» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن العقيدة العسكرية للجيش التركي تتمثل في عقيدة «الناتو»، موضحًا أن الجيش التركي يدافع عن حدود الناتو ومندمج في مصالحه.

وأشار إلى أن تركيا ليست مدافعة عن الإسلام والعروبة والعقيدة الدينية كما يروج البعض، لافتًا إلى قول وزير الدفاع التركي: «حدودنا الجنوبية هي حدود الناتو الجنوبية».

وأكد أن مهمة الجيش التركي حماية حلف الناتو والمشاركة في الدفاع عنه ضد أي اعتداء على الحلف باعتباره اعتداءً على الدولة التركية، مضيفًا أنه حال اعتدت تركيا على دولة مسلمة وحاولت الأخيرة الرد، فإن حلف الناتو سيدافع عنها باعتباره اعتداء على الحلف نفسه.