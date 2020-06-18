محافظ قنا يُسلم تجهيزات عرائس لـ58 فتاة من المُقبلات على الزواج

سلم محافظ قنا أشرف الداودي، تجهيزات عرائس لـ58 فتاة من اليتيمات والأولى بالرعاية المقبلات على الزواج التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وذكر بيان أصدرته المحافظة اليوم /الخميس/ أن المحافظ قدم التهنئة للعرائس وأسرهن، متمنيا أن يتم عقد حفل زفافهن قريبا وأن يرزقهن الله التوفيق والسعادة فى حياتهن الزوجية المقبلة، وأكد أن الدولة بأكملها وبالتعاون مع مؤسساتها المجتمعية وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن مثل هذا الدعم هو حق أصيل كفلته لهن الدولة ولا يجب عليهن أن يستشعروا الحرج في ذلك.

بدوره، أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي حسين الباز، توفير جهاز العرائس للفتيات بناء على تقدمهن بطلبات للمحافظ خلال اللقاءات الجماهرية وتتم إحالتها الى مديرية التضامن الاجتماعى لبحث الحالات وتم التأكد من استحقاق هذه الحالات.