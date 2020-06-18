بدء أعمال تطوير منطقة سوق الجمعة بالإسماعيلية

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بدأت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية أعمال رفع كفاءة وتطوير الشارع الرئيسي بمنطقة سوق الجمعة بعد إزالة الإشغالات والفروشات العشوائية وباعة الخضر والفاكهة وإعادة فتح الشارع الرئيسي بالسوق.

وأكد المهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، بدء تطوير الشارع الرئيسي بالسوق وإعادة رصفه وإنارته بالكامل بعدما كانت هذه المنطقة بؤرة من التلوث البيئي والعشوائية.

وأضاف أن أعمال التطوير تنفذ بالتعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، وعقب الانتهاء من تطوير السوق بالكامل ستقام محال جديدة ومتطورة وتزويدها بالمرافق الأساسية والخدمات ليصبح سوقا حضاريا بجانب تسهيل حركة المرور بالشارع.