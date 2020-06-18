المسلماني: الأزمة الأمريكية تجاوزت المنافسة إلى العداء واستخدام لغة سياسية غير مسبوقة

قال الكاتب أحمد المسلماني، إن الأزمة الأمريكية تجاوزت التنافس السياسي إلى العداء والتنابذ بالألقاب واستخدام لغة سياسية غير مسبوقة.

وأكد «المسلماني» في لقاء ببرنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، مساء الأربعاء، أن الخلاف بين السياسيين والقادة والمرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة دخل مرحلة غير حميمة من الخلاف والتنافس، مشيرا إلى تحدث ترامب إلى ميت رومني، المرشح السابق للرئاسة الأمريكية وعضو مجلس الشيوخ، عن فشله في مجرد الفوز بأصوات المنطقة التي يعيش فيها في الانتخابات المقبلة.

وتابع أن عمدة سياتل، جيني دوركان، وعمدة واشنطن، موريل بوزر، وآخرين خاضوا سجالا أيضا مع الرئيس ترامب، بما يصل إلى الحط من قدر الآخر والتنابذ بالألقاب، وهو ما لم يكن مسبوقا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ذلك.

وبالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا الكبير خلال الفترة الماضية، واجهت أمريكا الكثير من التظاهرات والعنف، خلال الفترة الماضية، احتجاجا على مظاهر العنصرية في الولايات، وذلك بعد انتشار فيديو لمقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، تحت قدم شرطي أبيض البشرة.

وظهر على الساحة الأمريكية مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي عادة ما تكون ساحة صراع بين الديمقراطيين والجمهوريين الطامحين للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية،وتقام الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل، وظهر حتى الآن 24 مرشحا، أبرزهم بالطبع الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الأبرز حاليا المرشح الديمقراطي المحتمل ونائب الرئيس السابق، جو بايدن.