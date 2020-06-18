وزير الاقتصاد الألماني: يجب تصعيب استحواذ الأجانب على الشركات المهمة

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، إن بلاده ستظل منفتحة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في الشركات الألمانية حتى بعد تشديد القانون الخاص بالاستحواذ على الشركات.

وفي كلمة له في البرلمان، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس إن الشركات المتوسطة لا ينبغي أن تصبح مرشحة للاستحواذ دون وسائل دفاع عن نفسها.

وأوضح التماير أنه لا ينبغي فقدان الشركات والتقنيات الحساسة بالذات في قطاع الصحة، مشيرا إلى أنه لهذا السبب ينبغي أن يصبح استحواذ الخارج على الشركات المهمة أكثر صعوبة من الناحية الاستراتيجية.

وأضاف التماير:" ليس كل الراغبين في الاستثمار، لديهم نوايا صادقة بنفس القدر"، وتابع أن الحكومة الألمانية تسعى إلى أن تعرف من يقف وراء المستثمرين المحتملين، لتتمكن من التصرف قبل فوات الأوان.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تسعى إلى حماية شركاتها من الاستحواذ الأجنبي ولا سيما من قبل منافسين مدعومين من حكومات بلادهم في الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي.